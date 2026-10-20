Λάρισα: Έπεισαν 75χρονη να αφήσει σε κάδο

Θύμα τηλεφωνικής απάτης, έπεσε στη Λάρισα, μια γυναίκα 75 ετών, όπου επιτήδειοι, κατάφεραν να της αποσπάσουν 45.000 ευρώ

Οι δράστες, τηλεφωνούσαν διαδοχικά στην 75χρονη, που προσποιήθηκαν ότι είναι συγγενικό της πρόσωπο θύμα τροχαίου.

Αρχικά, και σύμφωνα με την «Ε», μια άγνωστη γυναίκα τηλεφώνησε στην 75χρονη, προσποιούμενη ότι ήταν νεαρή κοπέλα που είχε τραυματιστεί στο πόδι και νοσηλευόταν σε νοσοκομείο, ζητώντας οικονομική βοήθεια.

Ακολούθως, άλλος δράστης, ο οποίος μιλούσε σπαστά ελληνικά, επικοινώνησε με την ηλικιωμένη και απαίτησε χρήματα, απειλώντας την, ακόμη και με θάνατο.

Το σκηνικό συνεχίστηκε με την παρέμβαση ενός τρίτου ατόμου, το οποίο παρουσιάστηκε ως αστυνομικός της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, αναφέροντας μάλιστα το ονοματεπώνυμό του, προκειμένου να προσδώσει αξιοπιστία στα λεγόμενά του.

Ο άνδρας ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν μαζί με τον σύζυγο της 75χρονης και την καθησύχασε ότι δεν χρειαζόταν να επικοινωνήσει η ίδια μαζί του, καθώς οι αρχές δήθεν προσπαθούσαν να εντοπίσουν τους ανθρώπους που επιχείρησαν να την εξαπατήσουν και να την απειλήσουν.

Τελικά, η 75χρονη γυναίκα, συγκέντρωσε σε μια σακούλα το ποσό των 45.000 ευρώ, καθώς και διάφορα κοσμήματα, μεταξύ των οποίων ένα μενταγιόν, ένα περιδέραιο και βέρες, και την άφησε έξω από το σπίτι της , σε έναν κάδο απορριμμάτων.

Οι απατεώνες, αφού πήραν τη σακούλα, τράπηκαν σε φυγή, ενώ η ηλικιωμένη γυναίκα, παρέμεινε στο σπίτι της, ακολουθώντας τις οδηγίες των επιτήδειων.