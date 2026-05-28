Κρούσματα γαστρεντερίτιδας σε προσωπικό και ασθενείς στο νοσοκομείο «Αττικόν»

Έξαρση γαστρεντερίτιδας από νοροϊό καταγράφηκε τις τελευταίες ημέρες στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, αναφέρει ότι από τις 21 έως τις 26 Μαΐου καταγράφηκαν 53 ύποπτα κρούσματα γαστρεντερίτιδας σε προσωπικό και ασθενείς, εκ των οποίων τα 9 επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά. Από τα θετικά κρούσματα, τα 5 αφορούν ασθενείς και τα 4 μέλη του προσωπικού.

Όπως αναφέρεται, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, εφαρμόζονται μέτρα πρόληψης και περιορισμού της διασποράς, όπως απομόνωση ασθενών, απολυμάνσεις και απομάκρυνση εργαζομένων με ύποπτα συμπτώματα. Δεν κινδυνεύει κανείς ασθενής και ούτε χρειάσθηκε η νοσηλεία εργαζόμενου, αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ.

Από την πλευρά του, το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου, συνδέει τη διασπορά του ιού με την υπερπληρότητα, τα ράντζα και την υποστελέχωση.

