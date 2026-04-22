Οι Ιστορίες του Αστυνόμου Μπέκα (E)

Κρήτη: Νεκρή βρέθηκε η 43χρονη- Τραύμα στο κεφάλι από όπλο που δεν έχει βρεθεί

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
22/04/2026 19:49

Νεκρή και πυροβολημένη μέσα στο αυτοκίνητό της, βρέθηκε σε χωράφι στην Κρήτη η 43χρονη Ελευθέρια, που είχε εξαφανιστεί από την Κυριακή το πρωί. Χτες εντοπίστηκε νεκρός και ο πρώην σύντροφός της, λίγες ώρες αφότου είχε ξανακληθεί από την αστυνομία για να δώσει νέα κατάθεση.

Μάς ενημερώνει η Ελένη Στάθογλου.

Διαβάστε επίσης