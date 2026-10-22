Κρήτη: 84 μετανάστες διασώθηκαν σε δύο επιχειρήσεις

Συνολικά 84 μετανάστες διασώθηκαν σε δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα και το πρωί της Πέμπτης (22/10/2026), σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης.

Οι επιχειρήσεις διεξήχθησαν υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), ενώ για τον εντοπισμό των λέμβων χρησιμοποιήθηκε drone της Frontex.

Στην πρώτη περίπτωση, τα ξημερώματα της Πέμπτης (22/10/2026), ντρόουν της Frontex, εντόπισε πενήντα μετανάστες, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο, 20 ναυτικά μίλια, νότια των Καλών Λιμένων.

Στην δεύτερη περίπτωση, σε απόσταση 45 ναυτικών μιλίων νότια της Αγίας Γαλήνης, drone της Frontex, εντόπισε άλλη μια λέμβο, στην οποία επέβαιναν 34 άνθρωποι.

Σκάφος του Λιμενικού, περισυνέλλεξε τους επιβαίνοντες, και τους μετέφερε στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.