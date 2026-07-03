Κέρκυρα: Θανάσιμο τροχαίο με θύμα αλλοδαπό

Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στην περιοχή Ασύρματος Ποταμού Κέρκυρας, δίκυκλο το οποίο οδηγούσε 19χρονος αλλοδαπός, εξετράπη της πορείας του, και ανετράπη, πέφτοντας σε μοτοσυκλέτα που κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση.

Από το περιστατικό, έχασε τη ζωή του, ο 19χρονος αλλοδαπός.

Για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, το Τμήμα Τροχαίας Κέρκυρας, διενεργεί προανάκριση.