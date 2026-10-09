Κατέθεσε η κόρη των δυο γιατρών:
«Έκανα πλασμαφαίρεση- εγώ κάλεσα το ΕΚΑΒ»
Η κόρη του ζευγαριού των γιατρών, έδωσε σήμερα κατάθεση στον Ανακριτή που ερευνά την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.
Η 19χρονη επιβεβαίωσε ότι έχει κάνει και η ίδια πλασμαφαίρεση, ενώ αποκάλυψε ότι αυτή ήταν εκείνη που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ, όταν κατέρρευσε ο άτυχος τραγουδιστής.
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