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Μια Γυναίκα (Ε)

Μια Γυναίκα (Ε)

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Κατέθεσε η κόρη των δυο γιατρών:

«Έκανα πλασμαφαίρεση- εγώ κάλεσα το ΕΚΑΒ»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
09/10/2026 20:45

Η κόρη του ζευγαριού των γιατρών, έδωσε  σήμερα κατάθεση  στον Ανακριτή που ερευνά την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η 19χρονη επιβεβαίωσε ότι έχει κάνει και η ίδια πλασμαφαίρεση, ενώ  αποκάλυψε ότι αυτή ήταν εκείνη που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ, όταν κατέρρευσε ο άτυχος τραγουδιστής.

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