Κατέθεσε η κόρη των δυο γιατρών:

Η κόρη του ζευγαριού των γιατρών, έδωσε σήμερα κατάθεση στον Ανακριτή που ερευνά την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η 19χρονη επιβεβαίωσε ότι έχει κάνει και η ίδια πλασμαφαίρεση, ενώ αποκάλυψε ότι αυτή ήταν εκείνη που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ, όταν κατέρρευσε ο άτυχος τραγουδιστής.