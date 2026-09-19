Καταγγελίες από ομάδα με εκπαιδευμένους σκύλους διάσωσης
Τους αποκλείουν από κάθε έρευνα
Στο στόχαστρο καταγγέλλει ότι βρίσκεται η ομάδα Anubis παρά τις δεκάδες επιτυχημένες αποστολές με τους σκύλους της, τόσο στην περίπτωση του μπαζώματος στα Τέμπη, όσο και σε άλλα σοβαρά περιστατικά.
Όπως λένε, ο Δήμος Πεντέλης αναιρεί την προηγουμένη απόφαση του για το χώρο που τους είχε παραχωρήσει για τις εγκαταστάσεις της.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις