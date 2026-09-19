Καταγγελίες από ομάδα με εκπαιδευμένους σκύλους διάσωσης

Στο στόχαστρο καταγγέλλει ότι βρίσκεται η ομάδα Anubis παρά τις δεκάδες επιτυχημένες αποστολές με τους σκύλους της, τόσο στην περίπτωση του μπαζώματος στα Τέμπη, όσο και σε άλλα σοβαρά περιστατικά.

Όπως λένε, ο Δήμος Πεντέλης αναιρεί την προηγουμένη απόφαση του για το χώρο που τους είχε παραχωρήσει για τις εγκαταστάσεις της.