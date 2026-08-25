Κανένα ίχνος του Ισπανού επιχειρηματία – Η κατάθεση της συζύγου και τα κενά

Αναπάντητα ερωτήματα και κενά, στην υπόθεση του Ισπανού επιχειρηματία ο οποίος αγνοείται για 8η ημέρα, καθώς έπεσε στη θάλασσα, από το ιστιοπλοϊκό του.

Στο σκάφος βρισκόταν και η σύζυγός του. Στο Alpha μίλησε ο ψαράς ο οποίος ρυμούλκησε το σκάφος στο λιμάνι της Πίλου ο οποίος αποκαλύπτει οτι πάνω στο σκάφος υπήρχαν

κινητά τηλέφωνα και ασύρματος.