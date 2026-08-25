Κανένα ίχνος του Ισπανού επιχειρηματία – Η κατάθεση της συζύγου και τα κενά
Αναπάντητα ερωτήματα και κενά, στην υπόθεση του Ισπανού επιχειρηματία ο οποίος αγνοείται για 8η ημέρα, καθώς έπεσε στη θάλασσα, από το ιστιοπλοϊκό του.
Στο σκάφος βρισκόταν και η σύζυγός του. Στο Alpha μίλησε ο ψαράς ο οποίος ρυμούλκησε το σκάφος στο λιμάνι της Πίλου ο οποίος αποκαλύπτει οτι πάνω στο σκάφος υπήρχαν
κινητά τηλέφωνα και ασύρματος.
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