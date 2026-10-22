Καιρός: Άστατο σκηνικό με βροχές και σποραδικές καταιγίδες

Βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας προβλέπονται για σήμερα.

Τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, ενώ βροχές αναμένονται και στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, ενώ οι νότιοι άνεμοι στο Ιόνιο θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ.

Που θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες

Αρχικά, νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα δυτικά και τα βόρεια. Σταδιακά, θα καλύψουν ολόκληρη τη χώρα.

Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται κυρίως στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Διάσπαρτα φαινόμενα θα εκδηλωθούν επίσης σε ηπειρωτικές περιοχές και στο Ανατολικό Αιγαίο.

Τη νύχτα και νωρίς το πρωί, η ορατότητα θα είναι περιορισμένη σε ορισμένες περιοχές, όπου ενδέχεται να σχηματιστούν ομίχλες. Παράλληλα, οι καιρικές συνθήκες θα ευνοήσουν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Η θερμοκρασία ανά περιοχή

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν κατά τόπους τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Στη Δυτική Μακεδονία, το θερμόμετρο θα δείξει από 10 έως 22 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη θα κυμανθεί από 11 έως 23-25 βαθμούς, ενώ στην Ήπειρο από 13 έως 25 βαθμούς.

Στη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς. Στην Πελοπόννησο θα κυμανθεί από 11 έως 24-26 βαθμούς και στα Επτάνησα από 17 έως 24-26 βαθμούς.

Στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου προβλέπονται θερμοκρασίες από 13 έως 24 βαθμούς. Στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 24-26 βαθμούς.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, προβλέπονται νεφώσεις και τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι, έντασης 3 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί, η ορατότητα ενδέχεται να είναι περιορισμένη.

Στη Θεσσαλονίκη, αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές νοτιοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 2 έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου, ενώ περιορισμένη θα είναι η ορατότητα τη νύχτα και νωρίς το πρωί.