Ηράκλειο:Aποκεφάλισαν την προτομή του Νίκου Ξυλούρη στο κέντρο του Ηρακλείου

Μπροστά σε ένα δυσάρεστο θέαμα βρέθηκαν σήμερα το πρωί, περαστικοί στο Ηράκλειο, που αντιλήφθηκαν ότι είχε αποκεφαλιστεί η προτομή του Νίκου Ξυλούρη, στο μνημείο που βρίσκεται στην Πλατεία Κύπρου (απέναντι από την Όαση), πολύ κοντά στο κέντρο του Ηρακλείου. Το περιστατικό προκάλεσε οργή, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκε η δημοτική αρχή, προκειμένου να αποκατασταθούν οι συνέπειες του βανδαλισμού.

«Είναι εξοργιστικό όλο αυτό που συμβαίνει και πάντως προκαλεί αγανάκτηση, μια τέτοια ενέργεια» ανέφερε η αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου, Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη, η οποία έκανε γνωστό ότι ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την αποκατάσταση του γλυπτού, της αείμνηστης Ασπασίας Παπαδοπεράκη.

