Ηράκλειο: Νεκρή εντοπίστηκε η 43χρονη που αναζητούνταν

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό της 43χρονης γυναίκας από τις Δαφνές Ηρακλείου, τα ίχνη της οποίας εξαφανίστηκαν την περασμένη Κυριακή.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η 43χρονη που αναζητούνταν για τρία 24ωρα βρέθηκε νεκρή μέσα στο όχημά της, το οποίο εντοπίστηκε σε αγροτική περιοχή της Αγίας Βαρβάρας.

Το σημείο όπου βρίσκονται ήδη ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχει αποκλειστεί, ενώ έχει ενημερωθεί και αναμένεται να φτάσει και ιατροδικαστής.

