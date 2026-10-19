Υπόθεση Βαλυράκη: Έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης άσκησε η Εισαγγελία Εφετών Αθηνών

Έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης στην υπόθεση θανάτου του Σήφη Βαλυράκη ασκήθηκε πριν από λίγο από την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών.

Έτσι, οι δύο ψαράδες θα δικαστούν σε δεύτερο βαθμό.

Πρωτόδικα κρίθηκαν αθώοι με ψήφους 6-1.

Ωστόσο, η οικογένεια Βαλυράκη ζήτησε την άσκηση εισαγγελικής έφεσης και η Εισαγγελία αξιολογώντας τα στοιχεία της δικογραφίας, έκανε δεκτό το αίτημα.

Ο Σήφης Βαλυράκης εντοπίστηκε την Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021 νεκρός με πολλαπλά χτυπήματα στην θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας μετά από πολύωρη αναζήτηση.