Ιός Δυτικού Νείλου: Πρωταθλήτρια στα κρούσματα η Αττική
Σε κόκκινο συναγερμό οι υγειονομικές αρχές, καθώς, μόνο την τελευταία εβδομάδα σημειώθηκαν τέσσερις θάνατοι και δηλώθηκαν 47 νέα κρούσματα του Ιού του Δυτικού Νείλου.
Οι περιφέρειες εντείνουν τους ψεκασμούς ακόμη και σε περιοχές που μέχρι χθες θεωρούνταν χαμηλού κινδύνου.
Όλες οι πληροφορίες από την Χάρις Μανουσάκη.
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