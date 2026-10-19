Ιωάννινα: Ανήλικοι επιτέθηκαν με μαχαίρια σε δομή

Εννέα άτομα ξένης καταγωγής, εκ των οποίων τα οκτώ είναι ανήλικα, συνελήφθησαν στα Ιωάννινα μετά από ομαδική επίθεση σε βάρος τριών ανηλίκων που φιλοξενούνται σε δομή στο Πέραμα Ιωαννίνων.

Οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου ο ένας παρέμεινε για νοσηλεία.

Οι συλλήψεις έγιναν από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ιωαννίνων, έπειτα από το περιστατικό που σημειώθηκε στη δομή φιλοξενίας. Τα θύματα, επίσης ξένης καταγωγής, δέχθηκαν επίθεση από την ομάδα των εννέα ατόμων.

Γροθιές, κλωτσιές και όπλα στην επίθεση στο Πέραμα

Η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει ότι οι κατηγορούμενοι χτύπησαν τους τρεις ανηλίκους με γροθιές και κλωτσιές. Τρεις από τους φερόμενους ως επιτιθέμενους είχαν μαζί τους μαχαίρι, σιδερογροθιά και αλυσίδα.

Μετά τον τραυματισμό τους, οι ανήλικοι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο από αυτούς έλαβαν τις πρώτες βοήθειες και πήραν εξιτήριο, ενώ ο τρίτος κρίθηκε ότι χρειάζεται νοσηλεία.

Κατασχέθηκαν ακόμη τρία μαχαίρια

Κατά τις έρευνες των Αρχών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρία επιπλέον μαχαίρια στον χώρο όπου διέμενε ένας από τους συλληφθέντες.

Σε βάρος των εννέα ατόμων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για απλή και επικίνδυνη σωματική βλάβη, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Την προανάκριση για την επίθεση στη δομή του Περάματος διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.