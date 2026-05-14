Υγειονομική βόμβα στη Βόρεια Ελλάδα- Έφερναν παράνομα φυτοφάρμακα
Περισσότεροι από 14 τόνοι λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων κατασχέθηκαν μετά από αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη, Ημαθία και Ξάνθη.
Εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές ομάδες και συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, ενώ η αστυνομία έδωσε βίντεο ντοκουμέντο από τον χώρο που λειτουργούσε το κύκλωμα στη Θεσσαλονίκη.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις