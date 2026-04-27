Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών ζητά μέτρα ασφαλείας, μετά την «επίθεση» στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών

Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών με αφορμή τις φθορές που προκάλεσαν άγνωστοι στην κεντρική είσοδο του κτιρίου του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών το βράδυ του περασμένου Σαββάτου (25.4.2026), «καταγγέλλει εκ νέου την έλλειψη επαρκών μέτρων φύλαξης στα Διοικητικά Δικαστήρια της χώρας και καλεί το υπουργείο Δικαιοσύνης να προχωρήσει άμεσα στη λήψη των αναγκαίων μέτρων προστασίας, προκειμένου να αποτραπούν ανάλογα περιστατικά».

Ακόμη, η Ένωση επισημαίνει σε ανακοίνωσή της: «Η διαφωνία, ακόμα και η έντονη κοινωνική αντίδραση απέναντι σε δικαστικές αποφάσεις, είναι θεμιτή σε μια δημοκρατική κοινωνία. Ωστόσο, η βία καθώς και οι βανδαλισμοί σε δικαστικά κτίρια δεν μπορεί να γίνονται ανεκτά».

Όπως είναι γνωστό, μετά από επιδρομή αγνώστων, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην κεντρική είσοδο του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Οι δράστες έθραυσαν τους υαλοπίνακες της εισόδου με βαριοπούλα και εκτόξευσαν μπογιές στον εξωτερικό χώρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ