Η δοκιμαστική πτήση του μοιραίου αεροσκάφους

Οι συνομιλίες των δυο άτυχων πιλότων με τον πύργο ελέγχου, τα συντρίμμια του Φάντομ αλλά και τα πολυάριθμα βίντεο από την μοιραία πτήση, βρίσκονται στο μικροσκόπιο των στελεχών της πολεμικής αεροπορίας που διερευνούν τα αίτια της τραγωδίας στην Τανάγρα. Την ιδιά ώρα συγκλονιστικό βίντεο από την δοκιμαστική πτήση έρχεται στο φως.

Μας ενημερώνει ο Κώστας Σαρικάς