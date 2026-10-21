Γκράβα: Πόρισμα – Κόλαφος για την ασφάλεια στο σχολικό συγκρότημα

Αποκαλυπτικό είναι το πόρισμα του Τεχνικού Επιμελητήριου για τις εγκαταστάσεις του φυσικού αερίου του σχολικού σγκροτήματος της Γκράβας, όπου διενεργούνταν έλεγχοι μετά το περιστατικό με την οσμή αερίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, το πόρισμα του ΤΕΕ φέρνει στο φως σοβαρά και επικίνδυνα κενά ασφαλείας στις εγκαταστάσεις που ελέγχθηκαν στο σχολικό συγκρότημα. Συγκεκριμένα, αποκαλύπτεται πως το χειροκίνητο σύστημα με το οποίο διακόπτεται η παροχή αερίου αν υποάρξει έκτακτη ανάγκη δεν λειτουργεί.

INTIME

Γενικότερα, διαπιστώθηκε πως οπι εγκαταστάσεις του φυσικού αερίου στην Γκράβα, δεν είναι σχεδιασμένες βάσει των μελετών, ενώ παράλληλα δεν έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενοι κανόνες ασφαλείας.

Αναλυτικότερα διαπιστώθηκε πως:

Συγκεκριμένο τμήμα του δικτύου του φυσικού αερίου που έπρεπε να έχει εγκατασταθεί σε υπόγειο χώρο και με συγκολλητές συνδέσεις, εντοπίστηκε σε ανοικτό φρεάτιο. Μάλιστα δεν είχε την απαραίτητη αντιδιαβρωτική προστασία .

Σε παρόμοια κατάσταση εντοπίστηκε αγωγός στο κεντρικό λεβητοστάσιο. Ο αγωγός θα έπρεπε να είναι επίσης σε υπόγειο σημείο, βρίσκεται σε εξωτερικό σημείο κατασκευασμένος από χάλυβα, αντί πολυαιθυλένιου που θα έπρεπε.

Επτά συγκολλήσεις του δικτύου από τις οποίες λήφθηκε δείγμα από τους ειδικούς, η μία δεν πληρούσε τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις.

Αναφορικά με την πυροπροστασία και εκεί διαπιστώθηκαν σοβαρά προβλήματα. Λέβητες και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις βρίσκονται στον ίδιο χώρο χωρίς στεγανές πυράντοχες πόρτες.

Συμπέρασμα για την διαρροή αερίου δεν εξήχθη μετά τους ελέγχους στο συγκρότημα. Η πηγή από την οποία θα μπορούσε να υπάρξει διαρροή αερίου δεν εντοπίστηκε.

ΙΝΤΙΜΕ

Ενοχλημένος παρουσιάζεται ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας για το γεγονός ότι η υπηρεσίες του Δημου δεν έχουν λάβει ακόμη κανενα επίσημο έγγραφο στα χέρια τους παρά τις εκκλήσεις τους τόσες ημέρες.

Σε ανάρτησή του ανέφερε ο δήμαρχος:

“Αδιανόητα πράγματα.

Μαθαίνουμε για το πόρισμα του ΤΕΕ για τα σχολεία της Γκράβας από την εφημερίδα Καθημερινή και ακούμε σε ζωντανή μετάδοση τον κ. Πορτοσάλτε να το σχολιάζει.

Μέχρι στιγμής ο Δήμος Αθηναίων δεν έχει παραλάβει κανένα επίσημο έγγραφο στα χέρια του, παρά τις εκκλήσεις μας εδώ και τόσες μέρες.Έστησαν επικοινωνιακό σόου στις πλάτες των παιδιών.

Ντροπή και μόνο ντροπή.”