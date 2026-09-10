Γιώργος Μαζωνάκης: Συνελήφθησαν οι δυο γιατροί.

Στη σύλληψη δύο γιατρών που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη προχώρησε η Ασφάλεια Αθηνών.

Οι δύο γιατροί συνελήφθησαν μετά την ολοκλήρωση της έρευνας σε ιδιωτική κλινική στην οδό Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, και την αξιολόγηση των πρώτων στοιχείων από τις αρχές.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση. Αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ο οποίος θα εξετάσει τα στοιχεία της υπόθεσης και θα αποφασίσει για τις επόμενες ενέργειες.

Στη δικογραφία δεν έχει ακόμη συμπεριληφθεί ιατροδικαστικό πόρισμα. Η νεκροψία-νεκροτομή αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο, παρουσία τεχνικού συμβούλου που ζήτησε η οικογένεια του τραγουδιστή.

Η σύλληψη των δύο γιατρών ήρθε λίγες ώρες μετά την πολύωρη έρευνα στην ιδιωτική κλινική. Η διαδικασία έγινε παρουσία εισαγγελέα, στελέχους της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και αστυνομικών του ελληνικού «FBI».

Μετά την έρευνα, οι δύο γιατροί μεταφέρθηκαν στην Ασφάλεια Αθηνών, όπου παρέμειναν για να δώσουν εξηγήσεις στο πλαίσιο της έρευνας.

Στην Ασφάλεια προσήλθαν επίσης οι δύο αδελφές του εκλιπόντος τραγουδιστή.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί στα ευρήματα της νεκροψίας-νεκροτομής και στα στοιχεία που θα προκύψουν από την προανάκριση.