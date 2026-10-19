Γιώργος Μαζωνάκης: Με νέο υπόμνημα ο 58χρονος γιατρός «αδειάζει» τη σύζυγό του και αρνείται κάθε σχέση με εναλλακτικές θεραπείες

Μέσα σε τρείς σελίδες ο κατηγορούμενος γιατρός διαχωρίζει απόλυτα τα όρια της επαγγελματικής του συνεργασίας με την 56χρονη ανειδίκευτη γιατρό θέτονας τον ευατόν του εκτός του κάδρου των ευθυνών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.Ο γιατρός μέσα από το κελί των φυλακών Κορυδαλλού κατέθεσε το πρωί υπόμνημα στον 32ο ανακριτή του Πρωτοδικείου Αθηνών, στο οποίο επικαλείται τις επισκέψεις δυο ασθενών του, την επίμαχη ώρα προκειμένου να πιστοποιήσει πως δεν είχε καμία επαφή με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Ούτε γνώριζα τον εκλιπόντα, ούτε είχα συνομιλήσει ποτέ μαζί του ούτε καν ποτέ τον έχω αναφέρει σε κανένα ή στο κινητό μου όπως ζήτησα η ΔΕΕ να πιστοποιήσει, ούτε είχα οποιαδήποτε προηγούμενη συνεννόηση, επικοινωνία ή θεραπευτική σχέση μαζί του» αναφέρει.

Όλο το υπόμνημα του γιατρού

Αξιότιμε κ. Ανακριτά,

Σε συνέχεια των προηγούμενων υπομνημάτων και αιτημάτων μου, και ιδίως του από 14.09.2026 αιτήματός μου περί εξέτασης ουσιωδών μαρτύρων υπεράσπισης, μεταξύ των οποίων και του ασθενούς μου Β… Κ…., προσκομίζω με το παρόν δύο νέα ιατρικά αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία επιβεβαιώνουν την αλήθεια των ισχυρισμών μου σχετικά με την εξέταση και την ιατρική παρακολούθηση του ανωτέρω ασθενούς μου κατά τον κρίσιμο χρόνο.

Ειδικότερα, ήδη με το προαναφερθέν αίτημά μου είχα ζητήσει να εξεταστεί ο μάρτυρας, ο οποίος μπορεί να επιβεβαιώσει ότι, πριν από την άφιξη του εκλιπόντος στο συστεγαζόμενο ιατρείο, βρισκόταν ο ίδιος στο ιατρείο μου, όπου τον εξέταζα επί μακρόν, του συνέστησα συγκεκριμένες ιατρικές εξετάσεις, εξετάσαμε το καρδιογράφημά του και, εν συνεχεία, αποχώρησε σχεδόν ταυτόχρονα με εμένα, όταν εγώ κατευθύνθηκα προς το εστιατόριο «L…R….» εξωτερικεύοντας την πλήρη έλλειψη διασύνδεσής μου με το ραντεβού και τον ασθενή της κας Γ… Μαζωνάκη και την οιαδήποτε θεραπεία ή ευθύνη σχετικά με αυτόν .

Προς επιβεβαίωση ακριβώς των ανωτέρω, προσκομίζω σήμερα αφενός την από 04.09.2026 καρδιολογική εξέταση του Β. Κ. , συνοδευόμενη από το ηλεκτροκαρδιογράφημά του, και αφετέρου την ιδιόχειρη ιατρική παραπομπή μου για τη διενέργεια περαιτέρω εξετάσεων, μεταξύ των οποίων σπινθηρογράφημα και αξονική στεφανιογραφία.

Πρόκειται για συγκεκριμένες, σοβαρές και επιστημονικά αναγνωρισμένες ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο της συμβατικής ιατρικής διερεύνησης και παρακολούθησης ασθενούς. Ουδεμία σχέση έχουν με τις αποκαλούμενες «ολιστικές» πρακτικές ή με οποιαδήποτε άλλη μη συμβατική θεραπευτική δραστηριότητα. Έτσι ασκώ και έτσι ασκούσα ανέκαθεν την Παθολογία της οποίας έχω την ειδικότητα από την Ιατρική του ΕΚΠΑ επί δεκαετίες. Σημειώστε ότι και τον ασθενή Μ…. ήτοι τον έτερο ασθενή που είδα εκείνη την ημέρα , τον είδα και του συνταγογράφησα επίσης σοβαρές ιατρικές εξετάσεις της ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ μου και ουδεμία διασύνδεση έχουν οι πρακτικές μου με αυτές της κας Γ…. ή με την «εναλλακτική» ιατρική όπως αποδεικνύεται δι’ αυτών των εγγράφων και μαρτυρικών καταθέσεων. Πρόκειται για σοβαρές ιατρικές πράξεις κλασικής Ιατρικής την οποία ασκώ και με εμπιστεύονται χιλιάδες ασθενείς επί δεκαετίες . Η συζυγική μου ιδιότητα δεν μπορούν να αποτελέσουν βάση κατηγορίας ούτε να φέρω κάποιου είδους οικογενειακή ευθύνη εν προκειμένω. Το χωριστό μεν συστεγαζόμενο δε ιατρείο μου και εγώ ως ιατρός ΟΥΤΕ συνδέομαι ΟΥΤΕ ευθύνομαι για ό,τι συνέβη στον εκλιπόντα ασθενή.

Τα έγγραφα αυτά δεν αποτελούν απλές εκ των υστέρων αναφορές μου, αλλά αντικειμενικά ιατρικά στοιχεία, τα οποία τεκμηριώνουν το πραγματικό αντικείμενο της ιατρικής μου ενασχόλησης με τον συγκεκριμένο ασθενή και επιβεβαιώνουν όσα εξαρχής έχω υποστηρίξει. Η δε μαρτυρία του ίδιου του Β… Κ…. θα αποσαφήνισε πλήρως και τον ακριβή χρόνο της παρουσίας και της αποχώρησής του από το ιατρείο μου και την έλλειψη οιουδήποτε ενδιαφέροντός μου σχετικά με τον εκλιπόντα από οποιαδήποτε άποψη ιατρική ή άλλη.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι τα ανωτέρω έρχονται να προστεθούν στην ήδη ληφθείσα κατάθεση του μάρτυρα Μ….. και στο βιντεοληπτικό υλικό του εστιατορίου «L…R…».

Τα τρία αυτά αποδεικτικά στοιχεία, αξιολογούμενα συνδυαστικά, συγκροτούν μια ακλόνητη, συνεκτική και αλληλοεπιβεβαιούμενη αποδεικτική εικόνα, από την οποία προκύπτει ότι εγώ ουδεμία απολύτως σχέση είχα με τον εκλιπόντα Μαζωνάκη , την επίσκεψή του στο συστεγαζόμενο ιατρείο ή την οποιαδήποτε θεραπεία του.

Είναι, συνεπώς, απολύτως χαρακτηριστικό ότι, την ώρα που ο εκλιπών προσήλθε στο συστεγαζόμενο ιατρείο, εγώ αποχώρησα για να γευματίσω στο εστιατόριο «L…R….», χωρίς να συμμετέχω καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην υποδοχή, στην εξέταση ή στην προγραμματισμένη θεραπεία του.

Ούτε γνώριζα τον εκλιπόντα, ούτε είχα συνομιλήσει ποτέ μαζί του ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΤΟΝ ΕΧΩ ΠΟΤΕ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ Ή ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΜΟΥ ΟΠΩΣ ΖΗΤΗΣΑ Η ΔΕΕ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙ(!), ούτε είχα οποιαδήποτε προηγούμενη συνεννόηση, επικοινωνία ή θεραπευτική σχέση μαζί του. Ουδέποτε τον εξέτασα, ουδέποτε του συνέστησα ή του παρείχα οποιαδήποτε θεραπεία και ουδέποτε συμμετείχα στον σχεδιασμό ή στην εφαρμογή της θεραπείας που είχε προγραμματίσει με την κα Γ……

Δηλαδή, σκεφτείτε το εξής απλό, αν δεν ήταν σύζυγός μου η κα Γ…. θα κατηγορούμουν για κάτι που δεν έχω καμία σχέση και που έπραξε ή αμέλησε τυχόν έναν συστεγαζόμενος με εμένα επαγγελματίας;

Όπως άλλωστε έχω ήδη επισημάνει, μέχρι περίπου τις 16:15 δεν είχα καμία απολύτως γνώση ή εικόνα οποιουδήποτε επείγοντος περιστατικού. Μόλις ενημερώθηκα, έσπευσα να συνδράμω, ενώ στις 16:21 πραγματοποιήθηκε η κλήση προς το ΕΚΑΒ από την κόρη μου, με τη συνδρομή της γραμματέως, στην οποία και εγώ παρενέβην ζητώντας επειγόντως καρδιολογική μονάδα. Ελπίζω να έχει περιληφθεί ήδη το ηχογραφημένο αυτό τηλεφώνημα στην δικογραφία ως έχω αιτηθεί.

Εξάλλου, ουδέποτε διέγραψα οποιοδήποτε μήνυμα, συνομιλία, φωτογραφία ή άλλο στοιχείο από το κινητό μου τηλέφωνο σε σχέση με την υπό κρίση υπόθεση, ούτε υφίσταται οποιαδήποτε επικοινωνία μου με τον εκλιπόντα ή οποιοδήποτε στοιχείο που να με συνδέει με τη θεραπεία του.Ακριβώς για τον λόγο αυτό, με το από 07.10.2026 αυτοτελές αίτημά μου, ζήτησα να διενεργηθεί συμπληρωματική έρευνα από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε.), προκειμένου να διακριβωθεί εάν έχει πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε διαγραφή δεδομένων από τη συσκευή μου κατά τις κρίσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και εάν υφίσταται οποιαδήποτε αναφορά στις λέξεις «μέθη» και «Μαζωνάκης» στα αποθηκευμένα δεδομένα του τηλεφώνου μου.Παρακαλώ πολύ την περαίωση του εν λόγω αιτήματος για την ολοκληρωμένη ενάσκηση των υπερασπιστικών μου δικαιωμάτων. Σημειώνω ότι ούτε στο ιατρείο εμού δεν ευρέθη οιοδήποτε εύρημα στην πρόσφατη έρευνα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΑΙΤΟΥΜΑΙ