Γυναικοκτονία στην Κρήτη – Τη σκότωσε και έπαιζε «θέατρο»

Τραγικός ο επίλογος της εξαφάνισης της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη στην Κρήτη.

Κάμερες, κατέγραψαν τις κινήσεις του δράστη και τα βίντεο δείχνουν, ότι είχε προσχεδιάσει τη δολοφονία.

Ο 39χρονος, μετά το έγκλημα, οδήγησε το αυτοκίνητο με τη νεκρή γυναίκα, και την μετέφερε σε άλλο σημείο, για να μπερδέψει την αστυνομία.

Στόχος του, ήταν να μην υπάρχει κανένα στοιχείο που να τον εμπλέκει.

Όταν όμως ο κλοιός άρχισε να σφίγγει γύρω του, επέλεξε την αυτοκτονία..