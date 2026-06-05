Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Αγωνία για τα δυο παιδιά

Στον αέρα βρίσκεται η επιμέλεια των δυο κοριτσιών μετά τη δολοφονία της μητέρας τους από τον πατερά τους στην Καλαμάτα τα οποία φιλοξενούνται προσωρινά στο νοσοκομείο.

Και αυτό γιατί σύμφωνα με τον πρόεδρο του «Χαμόγελου του Παιδιού», ούτε οι μηχανισμοί ελέγχου ακαταλληλότητας των συγγενών, ούτε οι μηχανισμοί εποπτείας τους λειτουργούν όπως θα έπρεπε εξαιτίας της χρόνιας υποστελέχωσης και όχι μόνο.