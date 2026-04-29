Για τρία κακουργήματα ο 89χρονος – «Θα σε τουφεκίσω» είπε στον εισαγγελέα

Δίωξη για τρία κακουργήματα και έξι πλημμελήματα άσκησε ο εισαγγελέας, στον 89χρονο, που πυροβόλησε χθες, υπαλλήλους του ΕΦΚΑ και του Πρωτοδικείου. “Θα σε τουφεκίσω και σένα”, φέρεται να είπε στον εισαγγελέα, όταν εκείνος τον ρώτησε, αν θα πρέπει να τον φοβάται.

Ο δράστης, απολογείται αύριο στον ανακριτή.