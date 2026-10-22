Γεωργιάδης για Καρυστιανού:Τα μηχανήματα βιοσυντονισμού δεν έχουν θεραπευτική δράση και αντιβαίνουν τον κώδικα δεοντολογίας

Τις πληροφορίες για το πόρισμα μετέφερε ο ίδιος ο υπουργός Υγείας σε συνέντευξή του προσθέτοντας: «Το τι μέτρα θα πάρει ο Ιατρικός Σύλλογος είναι δική του απόφαση, δεν στοχοποιώ την Καρυστιανού, το υπουργείο ασκεί μια τυπική δραστηριότητα»

Όπως είπε απαντώντας στον ισχυρισμό της κυρίας Καρυστιανού ότι «το μηχάνημα βιοανάδρασης είναι νόμιμο και ο έλεγχος έχει ολοκληρωθεί», «μου είχε έρθει ένα χαρτί του ΙΣΘ που ρωτούσε το ΚΕΣΥ, το οποίο υπάγεται σε μένα, αν τα μηχανήματα της κυρίας Καρυστιανού επιτρέπονται και αν παραβιάζουν τον κώδικα δεοντολογίας, προκειμένου να δει αν χρειάζεται να προχωρήσει ή όχι σε μέτρα.

Το ΚΕΣΥ απάντησε ότι ο όρος κβαντική ιατρική δεν υφίσταται και είναι τσαρλατανισμός και όλα τα μηχανήματα του βιοσυντονισμού δεν έχουν διαπιστωμένη θεραπευτική δράση και αντιβαίνουν τον κώδικα δεοντολογίας».

«Το τι απόφαση θα πάρει ο ΙΣΘ δεν το ξέρω. Η απόφαση του ΚΕΣΥ είναι ότι η διαφήμιση και η λειτουργία των μηχανημάτων στο ιατρείο της Μαρίας Καρυστιανού αντιβαίνουν τον κώδικα δεοντολογίας καθώς δεν υπάρχει επιστημονική απόδειξη για τη θεραπευτική δράση τους» πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας κ. Γεωργιάδης.

Κατέληξε, τέλος, λέγοντας «για να μην φωνάζει η κυρία Καρυστιανού ότι τη στοχοποιώ, δεν τη στοχοποιώ, εδώ ασκούμε μια τυπική δραστηριότητα».