Γαλάτσι: Εντοπίστηκε 80χρονος νεκρός στο υπνοδωματίου του
'Εφερε σημάδι στον λαιμό και ίχνη αίματος
Ο γιος τους τον εντόπισε – έφερε σημάδι στον λαιμό και ίχνη αίματος στο κρεββάτι
Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρος στην κρεβατοκάμαρα του λίγο μετά τις 15:00 το μεσημέρι από τον γιο του.
Στο σημείο έσπευσε άμεσα η αστυνομία και ιατροδικαστής. Σύμφωνα με πληροφορίες ο 80χρονος φέρει ένα σημάδι στον λαιμό του ενώ εντοπίστηκαν και ίχνη αίματος στο κρεββάτι.
Από την έρευνα των αστυνομικών δεν έχουν εντοπιστεί σημάδια παραβίασης της πόρτας ενώ ο χώρος δεν είναι αναστατωμένος.
Την έρευνα της υπόθεσης έχει αναλάβει η ασφάλεια Γαλατσιου με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά
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