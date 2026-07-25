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Γαλάτσι: Εντοπίστηκε 80χρονος νεκρός στο υπνοδωματίου του

'Εφερε σημάδι στον λαιμό και ίχνη αίματος
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
25/07/2026 19:57
Γαλάτσι: Εντοπίστηκε 80χρονος νεκρός στο υπνοδωματίου του
INTIME

Ο γιος τους τον εντόπισε – έφερε σημάδι στον λαιμό και ίχνη αίματος στο κρεββάτι

Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρος στην κρεβατοκάμαρα του λίγο μετά τις 15:00 το μεσημέρι από τον γιο του.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα η αστυνομία και ιατροδικαστής. Σύμφωνα με πληροφορίες ο 80χρονος φέρει ένα σημάδι στον λαιμό του ενώ εντοπίστηκαν και ίχνη αίματος στο κρεββάτι.

Από την έρευνα των αστυνομικών δεν έχουν εντοπιστεί σημάδια παραβίασης της πόρτας ενώ ο χώρος δεν είναι αναστατωμένος.

Την έρευνα της υπόθεσης έχει αναλάβει η ασφάλεια Γαλατσιου με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά

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