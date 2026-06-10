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Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Φθιώτιδα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
10/06/2026 15:40
Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Φθιώτιδα
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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας, κινητοποιώντας άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 36 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 10 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενισχύοντας τις προσπάθειες περιορισμού του μετώπου.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να υποστηρίξουν το έργο της πυρόσβεσης.

Οι δυνάμεις παραμένουν στο σημείο, με στόχο τον άμεσο έλεγχο και την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς.

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