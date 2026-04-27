Φονική παράσυρση 36χρονης – Στο εδώλιο ο 35χρονος Γάλλος

Στη δίκη του Γάλλου οδηγού, που χτύπησε επίτηδες με το αυτοκίνητό του, μια γυναίκα, στην Κρήτη, ο ψυχολόγος πραγματογνώμονας της οικογένειας του θύματος, που κατέθεσε ως μάρτυρας, επέρριψε ευθύνες στους γιατρούς του νοσοκομείου οπού είχε νοσηλευθεί ο δράστης πριν την επίθεση, λέγοντας ότι δεν έδωσαν τη δέουσα προσοχή για τα σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα που αντιμετώπιζε.