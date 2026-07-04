Φονικές εκρήξεις στη Θεσσαλονίκη: Βίντεο – ντοκουμέντο

Καρέ καρέ αναλύει η αντιτρομοκρατική το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας που δείχνει ένα μαυροντυμένο άνδρα, με καλυμμένο το πρόσωπό να βάζει τον εμπρηστικό μηχανισμό, στο σπίτι του Σάββα Αναστασιάδη, στη Θεσσαλονίκη.

“Μείναμε πλέον μόνοι, εγώ και ο πατέρας μου μαζί με πολλά αναπάντητα γιατί” γράφει σε μήνυμά της μέσα από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα που έχασε τη μητέρα της.

Μας ενημερώνει ο Πέτρος Καρσιώτης