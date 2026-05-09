Ο Περίεργος... Και ο Πρώτος Ματάκιας

Φύλλο και φτερό το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα

Ερωτήματα και σενάρια
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
09/05/2026 19:51

Προβληματισμός επικρατεί στις ελληνικές αρχές για το στόχο του οπλισμένου θαλάσσιου drone, αλλά και το πως βρέθηκε στην Λευκάδα.

Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας δήλωσε σήμερα ότι ξέρουμε τι είναι και ποιο ήταν το περιεχόμενό του, αλλά δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες. Το drone βρίσκεται ήδη από χτες στα χέρια των ενόπλων δυνάμεων.

