Φύλλο και φτερό το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα
Ερωτήματα και σενάρια
Προβληματισμός επικρατεί στις ελληνικές αρχές για το στόχο του οπλισμένου θαλάσσιου drone, αλλά και το πως βρέθηκε στην Λευκάδα.
Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας δήλωσε σήμερα ότι ξέρουμε τι είναι και ποιο ήταν το περιεχόμενό του, αλλά δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες. Το drone βρίσκεται ήδη από χτες στα χέρια των ενόπλων δυνάμεων.
