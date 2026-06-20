Εξαφάνιση 45χρονης στην Κρήτη – Βρέθηκαν κηλίδες αίματος στο σπίτι και το Ι.Χ του ενοικιαστή
Διαστάσεις ανθρωποκτονίας δίνει πλέον η αστυνομία στην υπόθεση της εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά καθώς στο σπίτι του 43χρονου Σκοπιανού υπόπτου βρέθηκαν κηλίδες αίματος που ανήκουν στη γυναίκα.
Ο Σκοπιανός έχει συλληφθεί γιατί βρέθηκαν στην κατοχή του δενδρύλλια χασίς και το μεσημέρι οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.
Μας ενημερώνει ο Πέτρος Καρσιώτης.
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