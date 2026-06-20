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Εξαφάνιση 45χρονης στην Κρήτη – Βρέθηκαν κηλίδες αίματος στο σπίτι και το Ι.Χ του ενοικιαστή

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
20/06/2026 20:14

Διαστάσεις ανθρωποκτονίας δίνει πλέον  η αστυνομία στην υπόθεση της εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά καθώς στο σπίτι του 43χρονου Σκοπιανού  υπόπτου βρέθηκαν κηλίδες αίματος που ανήκουν στη γυναίκα.

Ο Σκοπιανός έχει συλληφθεί γιατί βρέθηκαν στην κατοχή του δενδρύλλια χασίς και το μεσημέρι οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

Μας ενημερώνει ο Πέτρος Καρσιώτης.

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