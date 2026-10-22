Εύβοια: Νεκρός εντοπίστηκε 65χρονος γιατρός στο ιατρείο του

Νεκρός μέσα στο ιατρείο του στην Ιστιαία Ευβοίας βρέθηκε χθες ένας 65χρονος γυναικολόγος.

Πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες, για τον Βασίλη Παπαευσταθίου, ο οποίος είχε έντονη επαγγελματική δραστηριότητα στην περιοχή και συνεργαζόταν με μεγάλο μαιευτήριο της Αθήνας.

Ο 65χρονος γυναικολόγος βρισκόταν στο ιατρείο του στην Ιστιαία, όπου δεχόταν ασθενείς. Χθες το απόγευμα, ένας ασθενής που είχε μεταβεί εκεί για εξέταση περίμενε να τον δει.

Ωστόσο, παρά την αναμονή, ο γιατρός δεν ανταποκρινόταν. Ο ασθενής αποφάσισε τελικά να μπει στο γραφείο του, όπου αντίκρισε τον γυναικολόγο πεσμένο μπρούμυτα στο πάτωμα.

Στο σημείο αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

Μετά τον εντοπισμό του 65χρονου, στο ιατρείο έσπευσαν αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η ιατροδικαστική εξέταση για τα αίτια θανάτου

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του 65χρονου γυναικολόγου αναμένεται να προσδιοριστούν από την ιατροδικαστική εξέταση.

Η εξέταση αναμένεται να δώσει απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο γιατρός, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο ιατρείο του στην Ιστιαία Ευβοίας.