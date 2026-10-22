Εύβοια: Εισέβαλαν σε σπίτι ηλικιωμένης και της πήραν 2.000 ευρώ

Θύμα ληστείας έπεσε μια ηλικιωμένη στην Εύβοια τα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν τρεις δράστες μπήκαν στο σπίτι της, την ακινητοποίησαν με τη βία και έκλεψαν περίπου 2.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις δράστες εισέβαλαν στο σπίτι την ώρα που η γυναίκα κοιμόταν. Για να μπουν στο εσωτερικό, παραβίασαν το παράθυρο της κουζίνας.

Οι δράστες είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους. Μόλις μπήκαν στο σπίτι, κινήθηκαν προς την ηλικιωμένη, η οποία βρισκόταν στο κρεβάτι της.

Η γυναίκα της ομάδας την ακινητοποίησε και άρχισε να την πιέζει να αποκαλύψει πού είχε κρυμμένα τα χρήματά της. Κατά τη διάρκεια της ληστείας, της αφαίρεσε και τη βέρα από το χέρι.

Την ίδια ώρα, οι άλλοι δύο δράστες έψαξαν στο σπίτι και άρπαξαν περίπου 2.000 ευρώ.

Την κλείδωσαν μέσα και πήραν τα τηλέφωνά της

Πριν φύγουν, οι τρεις ληστές πήραν το σταθερό και το κινητό τηλέφωνο της ηλικιωμένης. Στη συνέχεια, την κλείδωσαν μέσα στο σπίτι και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η υπόθεση απόκαλύφθηκε όταν ένας γείτονας ειδοποίησε τις Αρχές.

Καλά στην υγεία της η ηλικιωμένη

Παρά την επίθεση που δέχθηκε μέσα στο σπίτι της, η ηλικιωμένη είναι καλά στην υγεία της. Ωστόσο, δεν θέλησε να εξεταστεί από ιατροδικαστή.

Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση, με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη των τριών δραστών που εισέβαλαν στο σπίτι της και αφαίρεσαν χρήματα και προσωπικά αντικείμενα.