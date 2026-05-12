Εurovision 2026: Απόψε ο α΄ημιτελικός, στην 4η θέση η Ελλάδα

Η μεγάλη στιγμή για τον 70ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision έφτασε! Απόψε ανοίγει η αυλαία του πρώτου ημιτελικού δίνοντας το σύνθημα για τρεις μεγάλες αναμετρήσεις γεμάτες κορυφαίες ερμηνείες και εντυπωσιακές σκηνικές παρουσίες. Η Ελλάδα, με τον Ακύλα και το τραγούδι «Ferto», ρίχνεται στη μάχη της πρόκρισης του Μεγάλου Τελικού εμφανιζόμενη στην 4η θέση.

Η χθεσινή τελική πρόβα άφησε τις καλύτερες υποσχέσεις, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά την ολοκληρωμένη σκηνική παρουσία της Ελλάδας με την υπογραφή του Φωκά Ευαγγελινού. Με κυρίαρχα χρώματα το πορτοκαλί και το μαύρο, ο Ακύλας θα ξεδιπλώσει επί σκηνής ένα εντυπωσιακό κόνσεπτ, εμπνευσμένο από τον κόσμο των video games. Πλαισιωμένος από ρεαλιστικά props και visuals που θα κλέψουν τις εντυπώσεις, θα δημιουργήσει μια μοναδική ατμόσφαιρα γεμάτη ενέργεια και συγκίνηση. Μαζί του στη σκηνή του Wiener Stadthalle θα βρίσκονται οι Παρθένα Χοροζίδου, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Χρίστος Νικολάου και Κωνσταντίνος Μακρυπίδης.

Στον αποψινό ημιτελικό θα διαγωνιστούν συνολικά 15 χώρες, διεκδικώντας ένα από τα δέκα εισιτήρια του Μεγάλου Τελικού που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Μαΐου.

Η σειρά εμφάνισης είναι:

Μολδαβία: Satoshi – Viva, Moldova!

Σουηδία: FELICIA – My System

Κροατία: LELEK – Andromeda

Ελλάδα: Akylas – Ferto

Πορτογαλία: Bandidos do Cante – Rosa

Γεωργία: Bzikebi – On Replay

Ιταλία: Sal Da Vinci – Per Sempre Sì (Big Four, απευθείας στον Τελικό)

Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin

Μαυροβούνιο: Tamara Živković – Nova Zora

Εσθονία: Vanilla Ninja – Too Epic To Be True

Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle

Γερμανία: Sarah Engels – Fire (Big Four, απευθείας στον Τελικό)

Βέλγιο: ESSYLA – Dancing on the Ice

Λιθουανία: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más

Άγιος Μαρίνος: SENHIT – Superstar

Πολωνία: ALICJA – Pray

Σερβία: LAVINA – Kraj Mene

Παρουσιαστές της φετινής επετειακής διοργάνωσης είναι η Victoria Swarovski και ο Michael Ostrowski.

Η παγκοσμίου φήμης Ελληνίδα τραγουδίστρια, Βίκυ Λέανδρος, θα πραγματοποιήσει μια special guest εμφάνιση από τη σκηνή του α΄ημιτελικού χαρίζοντας μια νέα διασκευή του θρυλικού «L’amour est bleu». Πρόκειται για το τραγούδι που είχε ερμηνεύσει στη Eurovision και συγκεκριμένα όταν φιλοξένησε η Βιέννη για πρώτη φορά τον διαγωνισμό το 1967, σε ηλικία μόλις 15 ετών.

Η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης θα είναι και φέτος στον σχολιασμό για την ΕΡΤ. Ο α΄ημιτελικός θα μεταδοθεί ζωντανά στις 22:00 από την ΕΡΤ1, το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7, το διεθνές κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας. Η μετάδοση θα συνοδεύεται και από υπηρεσίες προσβασιμότητας ενώ στο ERTFLIX (Eurovision Channel) θα είναι διαθέσιμη χωρίς διακοπές για διαφημίσεις.

Την Πέμπτη 14 Μαΐου, στον β΄ ημιτελικό, η Κύπρος με την Antigoni Buxton και το τραγούδι «Jalla» θα διεκδικήσει το δικό της εισιτήριο για τον Μεγάλο Τελικό του Σαββάτου.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ- ΜΠΕ