Επτά άτομα στο νοσοκομείο ύστερα από επίθεση κατά μελών φοιτητικής ομάδας στην Πολυτεχνική του ΑΠΘ
Επτά άτομα μεταφέρθηκαν από το ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, μετά από επίθεση με ρόπαλα και άλλα αντικείμενα, που πραγματοποίησε ομάδα αγνώστων κατά μελών φοιτητικής ομάδας στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ.
Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν αρκετά άτομα, με τους επτά που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο να φέρουν -κατά περίπτωση-κατάγματα, μώλωπες και εκδορές.
Η αστυνομία μέχρι τώρα έχει προχωρήσει στην προσαγωγή οκτώ ατόμων.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ- ΜΠΕ
