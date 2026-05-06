Έπρεπε να είχε απελαθεί από το 2023
Διανομέας που πετούσε πέτρες – Τώρα δεν μπορεί να απελαθεί μέχρι τη δίκη
Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον αλλοδαπό διανομέα που πετούσε πέτρες τραυματίζοντας γυναίκες. Σύμφωνα με την αστυνομία ο διανομέας είχε μπει στην Ελλάδα παράνομα το 2018 και η αίτηση ασύλου που είχε κάνει απορρίφθηκε και έπρεπε να απελαθεί. Ωστόσο εκείνος κυκλοφορούσε ελεύθερος.
Μας ενημερώνει ο Άλκης Παππάς.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις