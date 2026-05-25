Επιχείρηση ανάσυρσης σορού που εντοπίστηκε στον Όλυμπο

Σορός ατόμου, εντοπίστηκε στο Λούκι Κακόσκαλας, κάτω από τη θέση «Ζωνάρια», στον Όλυμπο, στο πλαίσιο των ερευνών για τον εντοπισμό του 25χρονου Ισπανού ορειβάτη, ο οποίος αγνοείται από την προηγούμενη εβδομάδα στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ορειβατική ομάδα που συμμετείχε στην επιχείρηση εντόπισε τη σορό γύρω στις 11.20 το πρωί σε δύσβατο σημείο, με μεγάλο υψόμετρο, και ενημέρωσε άμεσα τις αρμόδιες αρχές.

Από εκείνη την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια προσέγγισης και ανάσυρσης από δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης αναμένεται να ακολουθήσει η διαδικασία ταυτοποίησης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για τον 25χρονο Ισπανό που αναζητείται.

ΠΗΓΗ – ΑΠΕ

ΦΩΤΟ- ΑΡΧΕΙΟΥ