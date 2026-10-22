LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Το Σόι σου (Ε)

Το Σόι σου (Ε)

14:50
ALPHA NEWS

Εντυπωσιακή η πρόβα για τη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
22/10/2026 12:47
Εντυπωσιακή η πρόβα για τη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη
ΙΝΤΙΜΕ

Εντυπωσιακές εικόνες καταγράφονται στη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η γενική πρόβα για τη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου. Το ενδιαφέρον συγκεντρώνουν τα νέα αμυντικά συστήματα που εμφανίζονται για πρώτη φορά, στο πλαίσιο της «Ασπίδας του Αχιλλέα».

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
ΙΝΤΙΜΕ

Από νωρίς το πρωί, άρματα μάχης, τεθωρακισμένα και σύγχρονα συστήματα αεράμυνας πραγματοποιούν διελεύσεις στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών. Στη δοκιμή συμμετέχουν επίσης οχήματα και προσωπικό της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και του Λιμενικού.

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
ΙΝΤΙΜΕ

Πρώτη εμφάνιση για David’s Sling και Spyder

Ανάμεσα στα συστήματα που ξεχωρίζουν είναι το ισραηλινής τεχνολογίας David’s Sling, σχεδιασμένο για την αναχαίτιση απειλών όπως βαλλιστικοί πύραυλοι και πύραυλοι cruise, καθώς και το Spyder, που ενισχύει την αντιμετώπιση εναέριων απειλών, μεταξύ αυτών και drones.

Στην πρόβα εμφανίζονται ακόμη τα τεθωρακισμένα Marder, οι εκτοξευτές αντιαρματικών πυραύλων Spike, αλλά και άρματα μάχης με ειδικά καλύμματα στην οροφή για προστασία από επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
ΙΝΤΙΜΕ

Νωρίτερα πέρασαν τα οχήματα του Τμήματος Καινοτομίας, μεταξύ των οποίων τα Μ1117, τα Hummer, ο κινητός σταθμός πρώτων βοηθειών και τα μη επανδρωμένα συστήματα «Κένταυρος» και «Αρχύτας».

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Μουδανιών

Η δοκιμαστική παρέλαση ξεκίνησε με δίκυκλα της Στρατονομίας και συνεχίστηκε με τα μηχανοκίνητα τμήματα. Τις διελεύσεις παρακολουθούν επιτελείς των Ενόπλων Δυνάμεων, δίνοντας οδηγίες στα πληρώματα.

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
ΙΝΤΙΜΕ

Έως τις 14:00 έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, από τη Νέα Αερογέφυρα Θέρμης, στην οδό Προφήτη Ηλία, έως την Αερογέφυρα Ρυσίου.

Τι αλλάζει στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου

Η φετινή παρέλαση ενδέχεται να έχει διαφορετικό σχεδιασμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται η συμμετοχή στρατιωτικών τμημάτων από το εξωτερικό, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και η αλλαγή στη σειρά των συμμετεχόντων, με τα στρατιωτικά τμήματα να προηγούνται των πολιτικών.

Παράλληλα, εξετάζεται η εγκατάσταση γιγαντοοθόνης για την καλύτερη παρακολούθηση της εκδήλωσης από το κοινό.

Το πρόγραμμα αναμένεται να ολοκληρωθεί με την αεροπορική επίδειξη της ομάδας «ΖΕΥΣ», ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα των εορτασμών στη Θεσσαλονίκη.

Κάντε εγγραφή στο κανάλι του Alpha News στο YouTube

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης