Εντυπωσιακή η πρόβα για τη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη

Εντυπωσιακές εικόνες καταγράφονται στη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η γενική πρόβα για τη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου. Το ενδιαφέρον συγκεντρώνουν τα νέα αμυντικά συστήματα που εμφανίζονται για πρώτη φορά, στο πλαίσιο της «Ασπίδας του Αχιλλέα».

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Από νωρίς το πρωί, άρματα μάχης, τεθωρακισμένα και σύγχρονα συστήματα αεράμυνας πραγματοποιούν διελεύσεις στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών. Στη δοκιμή συμμετέχουν επίσης οχήματα και προσωπικό της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και του Λιμενικού.

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Πρώτη εμφάνιση για David’s Sling και Spyder

Ανάμεσα στα συστήματα που ξεχωρίζουν είναι το ισραηλινής τεχνολογίας David’s Sling, σχεδιασμένο για την αναχαίτιση απειλών όπως βαλλιστικοί πύραυλοι και πύραυλοι cruise, καθώς και το Spyder, που ενισχύει την αντιμετώπιση εναέριων απειλών, μεταξύ αυτών και drones.

Στην πρόβα εμφανίζονται ακόμη τα τεθωρακισμένα Marder, οι εκτοξευτές αντιαρματικών πυραύλων Spike, αλλά και άρματα μάχης με ειδικά καλύμματα στην οροφή για προστασία από επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

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Νωρίτερα πέρασαν τα οχήματα του Τμήματος Καινοτομίας, μεταξύ των οποίων τα Μ1117, τα Hummer, ο κινητός σταθμός πρώτων βοηθειών και τα μη επανδρωμένα συστήματα «Κένταυρος» και «Αρχύτας».

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Μουδανιών

Η δοκιμαστική παρέλαση ξεκίνησε με δίκυκλα της Στρατονομίας και συνεχίστηκε με τα μηχανοκίνητα τμήματα. Τις διελεύσεις παρακολουθούν επιτελείς των Ενόπλων Δυνάμεων, δίνοντας οδηγίες στα πληρώματα.

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Έως τις 14:00 έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, από τη Νέα Αερογέφυρα Θέρμης, στην οδό Προφήτη Ηλία, έως την Αερογέφυρα Ρυσίου.

Τι αλλάζει στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου

Η φετινή παρέλαση ενδέχεται να έχει διαφορετικό σχεδιασμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται η συμμετοχή στρατιωτικών τμημάτων από το εξωτερικό, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και η αλλαγή στη σειρά των συμμετεχόντων, με τα στρατιωτικά τμήματα να προηγούνται των πολιτικών.

Παράλληλα, εξετάζεται η εγκατάσταση γιγαντοοθόνης για την καλύτερη παρακολούθηση της εκδήλωσης από το κοινό.

Το πρόγραμμα αναμένεται να ολοκληρωθεί με την αεροπορική επίδειξη της ομάδας «ΖΕΥΣ», ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα των εορτασμών στη Θεσσαλονίκη.