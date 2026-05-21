ΚΟΙΝΩΝΙΑ
21/05/2026 10:09
Ένοπλη ληστεία τα ξημερώματα σε ψιλικατζίδικο σε περιοχή της Τριανδρίας
PHOTO- INTIME

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε γύρω στις 3 τα ξημερώματα σε κατάστημα ψιλικών στην περιοχή της Τριανδρίας, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τρία άτομα, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους εισέβαλαν, στο κατάστημα και, υπό την απειλή όπλου, ακινητοποίησαν τον υπάλληλο.

Οι δράστες άρπαξαν περίπου 400 ευρώ από το ταμείο, καθώς και καπνικά προϊόντα, ενώ στη συνέχεια εξαφανίστηκαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ

