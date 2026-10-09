ΕΛΓΑ: Μέχρι τις 30 Οκτωβρίου η ασφαλιστική εισφορά του 2025

Έως τις 30 Οκτωβρίου έχουν περιθώριο οι ασφαλισμένοι παραγωγοί να εξοφλήσουν την Ειδική Ασφαλιστική Εισφορά του 2025 στον ΕΛΓΑ, προκειμένου να δικαιούνται αποζημιώσεις για ζημιές της ίδιας χρονιάς.

Η παράταση αφορά τόσο το πρόγραμμα «Προανθικό 2025» όσο και τις υπόλοιπες εκκρεμείς αποζημιώσεις για το 2025.

Ποιοι παραγωγοί αφορά η παράταση

Η νέα προθεσμία δίνει επιπλέον χρόνο στους παραγωγούς που δεν έχουν εξοφλήσει την ασφαλιστική εισφορά τους. Η προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία ήταν η 31η Ιουλίου 2026.

Ο ΕΛΓΑ ενημερώνει τους ασφαλισμένους παραγωγούς και μέσω SMS, υπενθυμίζοντάς τους ότι η πληρωμή πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 30 Οκτωβρίου. Η ημερομηνία αποτελεί το τελικό περιθώριο για την τακτοποίηση της συγκεκριμένης υποχρέωσης.

Τι ισχύει για τις αποζημιώσεις του 2025

Η εξόφληση της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς είναι απαραίτητη για όσους επιθυμούν να λάβουν αποζημίωση μέσω του ΕΛΓΑ. Η προϋπόθεση αφορά τις ζημιές που σημειώθηκαν μέσα στο 2025 και συνδέονται με τις αντίστοιχες αποζημιώσεις.

Εκτός από το πρόγραμμα «Προανθικό 2025», οι υπόλοιπες εκκρεμείς αποζημιώσεις για το ίδιο έτος αφορούν, σύμφωνα με τον Οργανισμό, περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων.