Ελεύθερος παρά τις 4 συλλήψεις ο Σουδανός – Απόπειρες βιασμού και ληστεία

Στη χώρα μας ελεύθερος κυκλοφορεί και πάλι ένας Σουδανός, παράνομος μετανάστης, που συνελήφθη πριν από λίγες μέρες, για απόπειρα βιασμού μιας γυναίκας, μέσα στο κατάστημά της, στην Ομόνοια. Το απίστευτο είναι ότι ο αλλοδαπός επέστρεψε στην περιοχή, και ενοχλεί και πάλι τη γυναίκα!

Ο συγκεκριμένος μετανάστης έχει μάλιστα πλούσιο παρελθόν και φάκελο στην Αστυνομία. Έχει συλληφθεί τέσσερις φορές.

Μας ενημερώνει ο Άλκης Παππάς.