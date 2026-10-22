Εγνατία Οδός: Έκλεισε λόγω διαρροής πετρελαίου

Η Εγνατία Οδός έκλεισε και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο τούνελ της Αγίας Αναστασίας, έπειτα από μεγάλη διαρροή πετρελαίου στο οδόστρωμα.

Το περιστατικό προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις προς Ιωάννινα και Ηγουμενίτσα. Δεκάδες αυτοκίνητα και φορτηγά ακινητοποιήθηκαν, ενώ σχηματίστηκαν ουρές εκατοντάδων μέτρων.

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Διαρροή πετρελαίου στο τούνελ της Αγίας Αναστασίας

Η διαρροή σημειώθηκε κάτω από συνθήκες που, μέχρι στιγμής, δεν έχουν διευκρινιστεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ποσότητα πετρελαίου που κατέληξε στο οδόστρωμα ήταν μεγάλη και εκτεινόταν σε σημαντικό τμήμα της Εγνατίας Οδού μέσα στο τούνελ της Αγίας Αναστασίας.

Για λόγους ασφάλειας, διακόπηκε η κυκλοφορία στον οδικό άξονα.

Ουρές προς Ιωάννινα και Ηγουμενίτσα

Η απαγόρευση διέλευσης είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μεγάλες καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα. Οχήματα και βαρέα φορτηγά παρέμειναν σταματημένα, με τις ουρές να καταγράφονται τόσο προς την πλευρά των Ιωαννίνων όσο και προς την Ηγουμενίτσα.

Πηγή Φωτογραφίας: epiruspost.gr