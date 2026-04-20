Δράμα: Έξι συλλήψεις για παραβίαση της νομοθεσίας περί παιγνίων

Συνελήφθησαν χθες το απόγευμα στη Δράμα, έξι άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί παιγνίων.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο σε χώρο που βρίσκεται στην πόλη της Δράμας, κατά τη διάρκεια του οποίου διαπιστώθηκε η διεξαγωγή παράνομου τυχερού παιγνίου.

Από τον χώρο και την κατοχή των συλληφθέντων κατασχέθηκαν συνολικά 13 τράπουλες, 756 μάρκες πονταρίσματος, μια ειδική μάρκα, μια κόκκινη κάρτα, ιδιόχειρες σημειώσεις και το χρηματικό ποσό των 3.810 ευρώ.

Η προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δράμας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ