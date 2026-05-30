Την τελευταία του πνοή άφησε τα ξημερώματα ο 67χρονος άνδρας, ο οποίος είχε δεχθεί άγρια επίθεση από 38χρονο σε διαμέρισμα στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, περίπου στις 21:00, όταν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο άνδρες είχαν κάνει χρήση ναρκωτικών και ακολούθησε έντονος καβγάς μεταξύ τους για προσωπικές διαφορές. Η αντιπαράθεση εξελίχθηκε σε συμπλοκή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο 67χρονος δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του νωρίς το πρωί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες είχαν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις αστυνομικές αρχές για υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικά και παραβάσεις του τελωνειακού κώδικα. Παράλληλα, ο 38χρονος φέρεται να διατηρούσε στο παρελθόν σχέση με την κόρη του θύματος.

Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διεξάγει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού Ευόσμου.

Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 38χρονο για τον θάνατο του 67χρονου

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 38χρονου που συνελήφθη για τον θανάσιμο τραυματισμό του 67χρονου στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Κατά πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι το βράδυ της Παρασκευής έκανε μαζί με τον 67χρονο χρήση ναρκωτικών ουσιών και ότι, σε κάποια στιγμή, το θύμα έπεσε στο πάτωμα, ενώ ο ίδιος επιχείρησε να του προσφέρει βοήθεια.

Ο 38χρονος παραπέμφθηκε στην 3η Τακτική Ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, ενώ σε βάρος του ασκήθηκε επιπλέον ποινική δίωξη για προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών για ιδία χρήση, σε βαθμό πλημμελήματος. Αναμένεται να ζητήσει και να λάβει προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την επόμενη εβδομάδα, ενώ έως τότε παραμένει υπό κράτηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ