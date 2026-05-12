Δυο 17χρονες έπεσαν από ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη- Μια νεκρή, μια σε κρίσιμη κατάσταση

Τραγωδία στις 12 το μεσημέρι στην Ηλιούπολη. Δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από την ταράτσα εξαώροφης πολυκατοικίας στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 200, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η μία να χάσει τη ζωή της ενώ η δεύτερη διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Ασκληπιείο Βούλας.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, ένα από τα κορίτσια έμενε στην πολυκατοικία. Κάποια στιγμή ανέβηκαν μαζί στην ταράτσα και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσαν στο κενό.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι κλείδωσαν και την πόρτα της ταράτσας.

Για τα αίτια και τις συνθήκες της τραγωδίας διενεργείται έρευνα από την Αστυνομία.

