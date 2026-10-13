Δίκη για τα Τέμπη: Συγκλονιστικές καταθέσεις
γονέων και επιζώντων
Nέες συγκλονιστικές καταθέσεις συγγενών των θυμάτων, είχαμε και σήμερα στη δίκη για το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη.
Τις σοκαριστικές στιγμές που έζησαν, περιέγραψαν οι γονείς του 23χρονου Κύπριου φοιτητή, ενώ η αίθουσα του δικαστηρίου πάγωσε, όταν κατέθεσε η μητέρα του Γεράσιμου, του μοναδικού επιζώντα της σιδηροδρομικής τραγωδίας.
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