Διαβατά: Επισκεπτήριο με… κρυμμένη κάνναβη

Να περάσει ναρκωτικά σε κρατούμενο στις φυλακές Διαβατών επιχείρησε ένας 36χρονος, ο οποίος συνελήφθη, όταν εντοπίστηκε να έχει κρυμμένες στα ρούχα του τέσσερις συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης.

Οι συσκευασίες περιείχαν συνολικά 11,75 γραμμάρια κάνναβης και εντοπίστηκαν από υπαλλήλους του σωφρονιστικού καταστήματος, κατά τη διάρκεια επισκεπτηρίου.

Για ποιον προορίζονταν τα ναρκωτικά

Σύμφωνα με την αστυνομία, η κάνναβη προοριζόταν για έναν 29χρονο, ο οποίος κρατείται προσωρινά στις φυλακές.

Ο 36χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα.

Σε βάρος του κρατούμενου σχηματίστηκε δικογραφία για την υπόθεση.