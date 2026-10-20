LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Super Κατερίνα

Super Κατερίνα

10:00
ALPHA NEWS

Διαβατά: Επισκεπτήριο με… κρυμμένη κάνναβη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
20/10/2026 09:54
Διαβατά: Επισκεπτήριο με… κρυμμένη κάνναβη
INTIME

Να περάσει ναρκωτικά σε κρατούμενο στις φυλακές Διαβατών επιχείρησε ένας 36χρονος, ο οποίος συνελήφθη, όταν εντοπίστηκε να έχει κρυμμένες στα ρούχα του τέσσερις συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης.

Οι συσκευασίες περιείχαν συνολικά 11,75 γραμμάρια κάνναβης και εντοπίστηκαν από υπαλλήλους του σωφρονιστικού καταστήματος, κατά τη διάρκεια επισκεπτηρίου.

Για ποιον προορίζονταν τα ναρκωτικά

Σύμφωνα με την αστυνομία, η κάνναβη προοριζόταν για έναν 29χρονο, ο οποίος κρατείται προσωρινά στις φυλακές.

Ο 36χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα.

Σε βάρος του κρατούμενου σχηματίστηκε δικογραφία για την υπόθεση.

Κάντε εγγραφή στο κανάλι του Alpha News στο YouTube

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης