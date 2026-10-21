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«Bella Ciao» και Pink Floyd αλά… μαθητικά! Το μουσικό μήνυμα αλληλεγγύης από το Ίλιον

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
21/10/2026 10:57
«Bella Ciao» και Pink Floyd αλά… μαθητικά! Το μουσικό μήνυμα αλληλεγγύης από το Ίλιον
FACEBOOK- Μπενέτος Αντώνης

Οι φωνές τους γίνονται ένα. Οι νότες μετατρέπονται σε μήνυμα και η μουσική σε γέφυρα αλληλεγγύης! Οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ιλίου παίρνουν θέση, συμπαραστεκόμενοι στον αγώνα των μαθητών της Γαλλίας, με έναν τρόπο που ξέρουν καλύτερα από κάθε άλλον: τραγουδώντας!

Το «Bella Ciao» αντηχεί, κουβαλώντας τον συμβολισμό της αντίστασης και της ελευθερίας. Και πριν ακόμη σβήσει ο απόηχός του, οι μαθητές περνούν στο θρυλικό «Another Brick in the Wall» των Pink Floyd. «We don’t need no education», τραγουδούν, δίνοντας τη δική τους μουσική διάσταση στη διεκδίκηση.

Γιατί κάποιες φορές, ένα τραγούδι μπορεί να πει περισσότερα από χίλιες λέξεις. Και όταν οι φωνές των νέων ενώνονται, το μήνυμα δεν γνωρίζει σύνορα!

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