Αποθέωση για τους Metallica – Χιλιάδες οι θεατές – Σείστηκε το ΟΑΚΑ

Αξέχαστη θα μείνει, για τους χιλιάδες θαυμαστές των Metallica, η χθεσινή μεγαλειώδης συναυλία, στο ΟΑΚΑ.

Το συγκρότημα, ξεσήκωσε το στάδιο.

Ο μπασίστας του συγκροτήματος, Robert Trujillo και ο κιθαρίστας, Kirk Hammett, έπαιξαν το «Συρτάκι του Ζορμπά προκαλώντας παραλήρημα στους χιλιάδες θαυμαστές και ερμήνευσαν απόσπασμα από το γνωστό τραγούδι «Δεν χωράς πουθενά» από το θρυλικό ελληνικό ροκ συγκρότημα «Τρύπες».