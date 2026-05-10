Αποθέωση για τους Metallica – Χιλιάδες οι θεατές – Σείστηκε το ΟΑΚΑ
Αξέχαστη θα μείνει, για τους χιλιάδες θαυμαστές των Metallica, η χθεσινή μεγαλειώδης συναυλία, στο ΟΑΚΑ.
Το συγκρότημα, ξεσήκωσε το στάδιο.
Ο μπασίστας του συγκροτήματος, Robert Trujillo και ο κιθαρίστας, Kirk Hammett, έπαιξαν το «Συρτάκι του Ζορμπά προκαλώντας παραλήρημα στους χιλιάδες θαυμαστές και ερμήνευσαν απόσπασμα από το γνωστό τραγούδι «Δεν χωράς πουθενά» από το θρυλικό ελληνικό ροκ συγκρότημα «Τρύπες».
