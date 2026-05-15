Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ε.Ο. Λευκώνα-Προμαχώνα

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην εθνική οδό Λευκώνα – Προμαχώνα, έπειτα από διακοπή της που προηγήθηκε εξαιτίας αγροτικών κινητοποιήσεων.

Η κυκλοφορία των οχημάτων είχε διακοπεί από τη διασταύρωση Λευκώνα έως τη διασταύρωση Χριστός – ΒΙ.ΠΕ. της εθνικής οδού Λευκώνα – Προμαχώνα και στις δύο κατευθύνσεις, ενώ είχε σημειωθεί ολιγόλεπτη ένταση όταν αγρότες και κτηνοτρόφοι από τις Σέρρες επιχείρησαν να προσεγγίσουν τη ζώνη απολύμανσης στον συνοριακό σταθμό Προμαχώνα και απωθήθηκαν από αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο.

Αυτή τη στιγμή στο σημείο επικρατεί ηρεμία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ