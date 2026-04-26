Ανήλικοι ληστές με όπλα και χατζάρες- Φόβος και τρόμος για καταστηματάρχες στα νότια προάστια
Φόβος και τρόμος, είχαν γίνει για τους καταστηματάρχες των νοτίων , τρεις ανήλικοι που πραγματοποιούσαν ληστείες και διαρρήξεις χρησιμοποιώντας χατζάρα και πιστόλι. Μετά από ανθρωποκυνηγητό, συνελήφθησαν, ενώ ο ένας, ήδη προφυλακίστηκε.
Ο ALPHA, εξασφάλισε βίντεο- ντοκουμέντο από τη δράση τους.
